David Moreno ('La casa de los retos' de Boing): 'Es como un reality de familias'

'La casa de los retos' regresa a Boing con su quinta temporada el 2 de octubre a las 20:20h. El concurso familiar presentado por David Moreno de lunes a jueves vuelve dispuesto a poner a prueba a padres e hijos. Cada semana, tres nuevas familias demostrarán sus destrezas en habilidad, agilidad mental y estrategia con el fin de alzarse con el premio.

Recordamos que ‘La casa de los retos’ sumó en 2022 dos años consecutivos de liderazgo de audiencia entre los programas infantiles de producción propia de las televisiones temáticas. Consiguió una media en su última temporada del 15,8% de share entre los espectadores de 4 a 12 años, disparándose por encima del 23% en su mejor entrega. Un éxito en pantalla que también se ha extrapolado a su merchandising, en especial con su juego de mesa, con más de 114.000 unidades vendidas.

El próximo 2 de octubre se estrena la nueva temporada de 'La casa de los retos', ¿qué nos puedes adelantar?

Concursantes increíbles, más preparados que nunca, retos nuevos, que llenan el plató mucho más de pringue, y muchos más juegos en familia.

| Mediaset

El año pasado se hizo el especial Navidad, ¿habrá algún programa especial para esta temporada?

Vamos a tener un especial Halloween que será extremadamente divertido. El año pasado fue genial, pero esta temporada es todavía más espectacular. Cabecera decorada de Halloween, y con unos disfraces increíbles.

Habéis conseguido mantener el éxito de las anteriores ediciones. ¿En qué se basa?

En que somos honestos y de verdad. Todo lo que se ve es cierto. Es como un reality de familias, donde ves a través de la televisión a familias pasándoselo bien y jugando juntos.

Hay mucho humor y buen rollo. Creo que es lo que necesitamos todos cuando ponemos la televisión para entretenernos.

¿Crees que se revalidará otro año más como el programa infantil más visto?

Espero que si, y me muero de ganas para que la gente lo vea. Que los niños y las familias nos sigan apoyando y revalidando como el programa infantil más visto de España.

| Mediaset

Sabiendo esto, ¿crees que todavía se tendría que apostar más por este tipo de formatos?

Yo solo soy un presentador que actúa y que canta cuando le dejan, no soy un empresario de la televisión. No tengo ni idea de programación, ni de lo se busca en las grandes esferas. Pero a mí me encantaría ver 'La casa de los retos' en una televisión generalista.

Y me encantaría poder presentar un programa para toda la familia en una televisión como Telecinco o como Cuatro. Sería genial unir familias y no renegar el contenido infantil a solo un canal infantil.

Además, Boing es mucho más que un canal infantil. Como 'La casa de los retos', que es algo para toda la familia, y a veces los padres se olvidan de eso. Creo que si los padres vieran Boing con sus hijos, se sorprenderían de la cantidad de cosas que hay con los que se pueden divertir.

A nivel profesional, ¿qué supone que la cadena vuelva a apostar por ti como presentador de 'La casa de los retos'?

Estoy feliz. Adoro a toda la gente de Boing, de Warner Media y a la gente de la productora. Ellos son los artífices del equipo del programa, yo simplemente soy la cara visible.

Pero hay un equipo humano de personas detrás, tanto de LYO media, que son increíbles, como la gente de Warner Media que también. Son los responsables de la programación de Boing, que son espectaculares.

Somos una gran familia, y no concebimos el no trabajar juntos ninguna de las partes. Vamos todos a una. El programa nos da muchas alegrías, y estoy feliz de formar parte de la familia de Boing.

Hablando de 'La casa de los retos', ¿tienes otros retos entre manos?

El año pasado publiqué mi primer libro, así que voy a seguir haciendo firmas. Recorriendo las librerías de España y animando a los niños a que se unan al gran reto de la lectura.

Así que si, siempre hay cosas. Y espero que pronto nos podamos ver en el teatro.

| Mediaset

Estuviste presentando el CCME hace unas semanas, ¿cómo fue?

Muy agradecido de formar parte de las cosas que hago con Mediaset. Es otro regalo más que me da mi profesión, y además donde me dejan ser como soy.

Tengo suerte con eso, hay gente que quizá sale en televisión interpretando un papel, yo no. En 'La Casa de los retos', lo que ves es lo que hay, yo soy así. Bueno soy más alto que en la televisión, eso sí.

Publicaste tu primera novela 'Pichichán y la mágica aventura de los retos' el año pasado, ¿cómo fue el lanzamiento con la Editorial Planeta?

Fue muy especial. Yo quería aprovechar mi popularidad como presentador de 'La casa de los retos' para hacer cosas más bonitas para los niños de este país. Y entonces, surgió la oportunidad de escribir un libro y de poder plasmar mis vivencias casi de un modo autobiográfico.

Seguir apostando por los valores, por la familia, por la diversión y la diversidad desde un libro. Encima publicarlo desde la editorial Planeta, que es la más importante del país, pues ha sido un regalo absoluto.

Y la acogida que ha tenido ha sido muy buena, convirtiéndose en uno de los best seller del grupo Planeta de libros infantiles. Espero que me siga dando muchas más alegrías!

¿Cuál crees que es la faceta que te falta para explorar?

Mira yo si en el teatro puedo cantar, ya soy feliz. Me gustaría poder hacer ficción, seguir escribiendo. Me gusta un poco todo, pero mi sitio es presentar.

Soy un presentador que canta, soy un presentador que escribe y un presentador que puede actuar. Estoy contento con todo lo que se me deja hacer.

A veces me pica el gusanillo de la música y me vienen ganas de hacer algo. Pero no música para niños si no que también puedan tener esa faceta mía. Pero estoy muy agradecido por toda la gente con la que trabajo, por los jefes que tengo, con los que tengo una relación muy buena y con Mediaset.

Estoy feliz con todo el mundo. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Y espero que siga así muchos años, y que puedan seguir dándome coba para seguir creciendo profesionalmente.