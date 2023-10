Xavi Martínez ('Dúos Increíbles'): 'Me he emocionado como nunca antes'

Este martes 3 de octubre se estrena la segunda edición de 'Dúos Increíbles' en La 1. El espacio, en el que intérpretes veteranos eligen a jóvenes cantantes para formar duetos, sigue apostando por la música en español y las versiones de temas clásicos. Desde TVienes hemos podido hablar con Xavi Martínez, uno de sus presentadores.

¿Cómo afrontas presentar ‘Dúos Increíbles’?

Es todo un regalo presentar un programa así. Con artistas seniors consagrados, con juniors y que, además, se mezclan y se consiguen canciones.

¿Qué ha significado para ti?

Esto es un sueño hecho realidad. Cuando tú te visualizas de pequeño, te visualizas en un plató como este. Es un regalo y es verdad que todo lo que hemos podido hacer hasta la fecha en otros medios, otros formatos, pues nos ha llevado a llegar hasta aquí.

He aprendido muchísimo en este programa, del programa 1 al 5 no tengo nada que ver. Llega un momento que esto se convierte en tu casa y juegas muchísimo. Para mí esto es lo que yo quiero ser durante muchos años.

| RTVE

Es entrar por la puerta grande en televisión.

Como presentador es una suerte que confíen para llevar un prime time. Creo que hay que poner en valor el riesgo que tiene eso. Estamos acostumbrados a que un prime time lo presenten caras conocidas que llevan mucho tiempo presentando un programa y bueno, en mi caso ha sido una apuesta y estoy muy agradecido.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste la propuesta?

Que sí. ¿Cuándo empezamos? Pero ya sabes cómo va esto, desde que te lo proponen pasa mucho tiempo hasta que sale. Pero bueno, en el camino pues hemos podido conocernos mucho más entre todos.

En redes has definido al programa como ADN de televisión pública, ¿qué quieres decir con esto?

Sin hacer spoilers de los momentos que vamos a vivir, yo he visto grandísimos mensajes que se generan de cómo son ellos como artistas. O sea, yo me he emocionado como nunca me he emocionado en un medio de comunicación en 18 años; y hay muchos valores y muchas cosas que se han olvidado en televisión y este programa las ha vuelto a poner en valor a través de los artistas.

Este es el buen entretenimiento y un buen servicio público, y además, se cuida la cultura. ‘Dúos Increíbles’ es el espejo de cosas maravillosas de la vida, de las nuevas oportunidades y de no olvidarnos de los que han sido muy grandes muchos años.

| RTVE

Y, además, los estamos redescubriendo en otros géneros.

Vais a alucinar con Paloma. Yo no me creo todo lo que he visto de Paloma. Hace cosas que jamás te esperarías.

¿Es la artista que más te ha sorprendido haciendo cosas fuera de su género?

No. Ha habido mezclas que me han sorprendido más, no uno sino dos. O sea, de un joven y un adulto juntos y decir que no pegan y de repente, decir hostia, qué equivocado estaba. Suerte que ya no juzgo.

Ese intercambio intergeneracional, ¿cómo crees que va a atraer al público joven que se ha alejado de ver la tele?

Lo que pasa ahora es que cada artista junior es un canal. Yo creo que todos los canales nos van a traer bastante público. Yo creo en una audiencia hiperfragmentada. Yo estaré igual de contento con un vídeo en nuestro Instagram de 2 millones de views o miles de comentarios, que con un buen share, que esperemos que hagamos un buen share, pero creo que hay que empezar a ver parrillas paralelas.

| RTVE

Más allá de tu faceta como presentador, ¿qué papel vas a jugar en el programa?

A mí me han dejado hacer. A todos nos han dejado hacer. Me he visto muy libre para decir lo que he querido.

David Summers ha dicho que ya no hay tantos programas de música en directo y que no se explica el por qué, ¿tú te explicas el por qué?

Es tan complicado… Para que un programa tenga éxito con un buen share tiene que estar bien programado, bien promocionado semanas antes y tener un buen plan de comunicación. Hay tantos factores, que a mí decir que la música no funciona en televisión es muy relativo porque la música ha funcionado toda la vida.

A lo mejor, han cambiado los consumos. Antes nos levantábamos un sábado por la mañana y lo primero que hacíamos era consumir música. Yo creo que hay que buscar el entretenimiento mezclado con la música en televisión.

A la música la gente ya accede libremente desde otros canales, y lo que hay que hacer en televisión es revindicar a la persona que canta y enseñar esas partes de esa persona; y generar un contenido de entretenimiento alrededor de la música.

¿Quién crees de los juniors que puede estar o a quién te gustaría a ti ver en el Benidorm Fest?

Tatiana de la Luz. Todos los juniors son fantásticos, pero Tatiana tiene ese punto. O incluso, Lucia Gil, son dos chicas que tienen un magnetismo con la cámara y eso funciona tanto en el ‘Benidorm Fest’ como en ‘Eurovisión’. Tienen la mirada ganadora.

¿Te vamos a ver en el Benidorm Fest?

No lo sé, pero os aseguro que no me vais a ver más de jurado en la vida.