Almudena Cid se sincera sobre los momentos más duros en una entrevista en Antena 3

‘Joaquín, el novato’ sigue en su empeño de labrarse un nuevo futuro profesional. Este jueves 5 de octubre, Joaquín intentará convertirse en un gimnasta rítmico de talla, asesorado por Almudena Cid, su invitada esta semana.

Con cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos a sus espaldas, Almudena Cid se convierte en la nueva mentora de 'Joaquín, el Novato'. La gimnasta tendrá el objetivo de que Joaquín Sánchez realice correctamente un ejercicio de rítmica.

Almudena abrirá su corazón con Joaquín en una entrevista muy emocionante donde repasará su trayectoria profesional: “Cuando me retiré no sentí ningún apoyo durante 8 años en mi carrera”. Además, se sincerará sobre sus momentos personales más complicados: “Me habían dejado un piso al lado del teatro para que no cogiera el coche porque estaba teniendo pensamientos muy desafortunados”, explica.

| Atresmedia

Tras la entrevista, Almudena volverá al tapiz para impartir una divertida masterclass al Novato. Joaquín intentará desenvolverse usando los principales elementos de la rítmica: la pelota, las mazas, las cintas y las cuerdas. Como último reto, Joaquín tendrá que replicar uno de los deslizamientos estrellas de Almudena durante su carrera: el Cid Tostado.

En la comida participarán Gemma Mengual y Amaya Valdemoro, campeonas olímpicas de natación sincronizada y baloncesto, respectivamente, y amigas personales de Almudena. Por primera vez, Joaquín se reunirá con tres deportistas que ya no están en activo y juntos hablarán sobre las dificultades de la retirada. Además, abordarán las diferencias entre el deporte masculino y femenino y revivirán sus anécdotas más divertidas en la Villa Olímpica.

| Atresmedia

Como colofón, Joaquín tendrá que vestir el maillot para debutar en la rítmica. El exfutbolista pondrá en práctica todo lo aprendido de Almudena en un espectacular número musical. ¿Conseguirá Joaquín salir ileso de esta experiencia? ¿Logrará El Novato sorprender a su maestra?

Recordamos que ‘Joaquín, el novato’ lideró en su última entrega sobre su inmediato competidor con 901.000 seguidores de media. Marcó un 11,2% y más de 2,8 millones de espectadores únicos con la entrega con Tamara Falcó. Recordamos que el estreno de ‘Joaquín, el novato’, con Ana Obregón, consiguió un 13% de share.