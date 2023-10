Carmen Alcayde hace llorar a Laura Bozzo por lo que le dice en 'GH VIP'

Laura Bozzo ha pasado uno de sus peores momentos en la casa de 'GH VIP' ante unas palabras de Carmen Alcayde. La presentadora peruana está en la cuerda floja para abandonar la casa junto a Alex Caniggia y Sol Macaluso. Pese a que Laura Bozzo está dándolo todo en el reality, tiene miedo de que la audiencia pueda expulsarla de la casa.

Ante este miedo, lejos de consolarla, Carmen Alcayde ha confirmado que ella tiene muchos puntos para salir: "A mí me da miedo que seas tú, hermana", le decía. Unas palabras que hundían a la presentadora: "Ay no me asustes, ay no, ya me aterraste".

"Igual me equivoco, Laura. No veo que Alex y Sol hayan hecho nada tan grave", añadía. "Laura llama más la atención, no es que haga nada mal, es que hace algo", respondía Alcayde ante la pregunta de Albert Infante de por qué el público la votaría.

| Mediaset

"Ayer estuvo soberbia, pero hay días como que desprecia", añadía. "No veo el motivo de que un 60% vote a Sol o un 60% nomine a Alex. Habrá mucha gente a la que le guste, pero es 'echar a', no es 'salvar a'", concluía Carmen Alcayde.

Ante estas palabras, Laura Bozzo se quedaba hundida en la cama y rompía a llorar ante la idea de tener que abandonar 'GH VIP' como la segunda expulsada. Es por ello que Carmen Alcayde volvía para intentar animarla: "No te escondas de la vida por mi culpa, perdóname. Tampoco pienso que te vayas a ir".

"Si alguien sabe de esto eres tú y si tú me dices que yo me voy, es porque yo me voy", le decía Laura Bozzo a Carmen Alcayde entre lágrimas. "A lo mejor es mejor un poquito de humildad, un poquito de llorar. Un poquito de: 'siento haberlo hecho mal', pero no te hundas, vente al sol y vamos a reírnos", terminaba la conversación.

Recordamos que Laura Bozzo, junto a Álex Caniggia, fueron los más nominados de la semana con 21 puntos, seguidos de Karina, ya salvada, con 11. Sol Macaluso recibía 6 puntos, los mismos que los savados Jessica Bueno y Michael Terlizzi.