Carmen Borrego se estrena en la productora de Ana Rosa como colaboradora

Carmen Borrego se ha estrenado como colaboradora de 'Vamos a ver'. Hace un par de semanas que la que fuese tertuliana de 'Sálvame' fichó por 'Así es la vida' en la sobremesa. Sin embargo, ahora se ha estrenado en el matinal producido por Unicorn Content, factoría de Ana Rosa Quintana.

Recordamos que Carmen Borrego ya participó durante cuatro semanas en 'La Última Noche' en el prime time de Telecinco. La pequeña de las Campos no fue escogida entre los colaboradores que participaron en el reality de 'Sálvame' en Netflix.

De este modo, Carmen Borrego se ha estrenado en 'Vamos a ver'' hablando, una vez más, de María Teresa Campos: “Me da la sensación de que la gente piensa que mi madre se ha marchado hace un año. No hace ni un mes que hemos perdido a nuestra madre”, decía.

| Mediaset

“Hablo mucho con mi madre, me relaja... lo que pasa es que me gustaría que ella me contestase y eso ya es muy difícil”, añadía la nueva colaboradora de Joaquín Prat.

Además, también ha opinado de la participación del que fuese chófer de su madre en 'Gran Hermano VIP': “No escucho nada malo de Gustavo... No tengo ningún problema con que esté en 'Gran Hermano'. No tengo ningún problema personal con Gustavo. Hemos tenido nuestras movidas como tienen todas las personas que llevan conviviendo 34 años”.

No obstante, se ha negado a hablar de Bigote Arrocet: “De ese señor no he hablado nunca, solo he contestado a las cosas que ha dicho o que ha dicho su hija”. Además, también le calificó como “lo peor que le pasó a mi madre en la vida”.

| Mediaset

Por lo tanto, Carmen Borrego podría competir algunos días con su hermana, ya que Terelu Campos ahora forma parte del elenco de colaboradores de 'Mañaneros'. Además, también acompaña a Jordi González en 'La Plaza' por las tardes.

Por lo tanto, Carmen Borrego se une al equipo de colaboradores de 'Vamos a ver' en el que están Antonio Rossi, Sandra Aladro, Paloma Barrientos o Isabel Rábago. También Pepe del Real, Kike Calleja, Marisa Martín Blazquez, Paloma Barrientos, Mari Ángel Alcazar, Miguel Ángel Nicolás, Alessandro Lequio, Cristina Tárrega, Isa Pantoja, Bibiana Fernández, Marta López y Alexia Rivas.