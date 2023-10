La directora de Ana Rosa justifica las malas audiencias: 'Estamos en la media'

El salto de Ana Rosa Quintana a las tardes no está siendo tal y como la propia presentadora lo imaginaba. Lejos de ganar a Sonsoles Ónega, algo que la periodista daba por hecho, incluso ha caído en varias emisiones por debajo del doble dígito de cuota de pantalla. Sin embargo, lejos de hacer crítica, la productora y directora de 'TardeAR' ha justificado las audiencias.

"Telecinco está en una nueva etapa. Y en estas pocas semanas que llevamos estamos en la media de la cadena y hasta ahora hemos mejorado la franja poco a poco. Soy de las que prefiere ir poco a poco a empezar muy bien y luego pegar un bajón", explica Xelo Montesinos en una entrevista en el Huffington Post.

"Con Ana Rosa nosotros ahora estamos en un 10% de media, pero tenemos mucho más público del que teníamos por la mañana. Además, Telecinco es una cadena que tiene una pausa de publicidad fundamental y ni La 1 ni Antena 3 tienen publicidad en esas franjas. Esto es importante", añade, recordando que 'Y ahora Sonsoles' también ha suprimido la publicidad con la llegada de 'TardeAR'.

Además, Xelo Montesinos también ha asegurado que 'TardeAR' necesita tiempo: "Es un nuevo programa, nuevas caras... Hay que ver qué demanda más el público y qué demanda menos, independientemente de la actualidad. Nosotros analizamos cómo se van adaptando a los distintos contenidos que ofrecemos".

No obstante, también ha desvelado que no piensa en la cancelación al no cumplir las expectativas: "No lo estoy pensando. Cuando te hacen un encargo, intentas hacerlo lo mejor posible, supongo que como han hecho en 'Cuentos Chinos' o como hacen todos los productores. Que se consolide o no es una cuestión de tiempo".

En cuanto a la franja de prime time, ha descartado la opción de producir un nuevo formato ahora que ha terminado 'Cuentos Chinos'. "De momento lo poco que sé es que van a meter la última hora de 'Gran Hermano' ahí, ¿no? Tirarán estos meses así y luego no sé lo que harán. Pero vamos, yo ya con lo que tengo...", ha asegurado.

Recordamos que Xelo Montesinos es una de las principales responsables de Unicorn Content junto a Ana Rosa Quintana. Actualmente llevan la producción de la mañana de Telecinco con 'La Mirada Crítica' y 'Vamos a ver', la tarde con 'TardeAR' y el fin de semana con 'Fiesta'. Además, también producen la tarde de Cuatro con 'Cuatro al día', el branded content 'Rediséñame' o 'El Marqués', una nueva serie de Telecinco.