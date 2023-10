Marta Flich, obligada a parar 'GH VIP' en directo para pedir perdón al presidente

Los concursantes de 'GH VIP' siguen generando polémicas fuera de la casa. Pese a que el reality de Telecinco no está consiguiendo grandes audiencias, los comentarios de los famosos sí que generan repercusión fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Uno de los más polémicos ha sido el de Marta Castro, ex de Fonsi Nieto, que pese a no estar siendo demasiado protagonista, la ha liado hablando de Asturias despectivamente.

Todo empezaba cuando Marta y sus compañeros comentaron el mal olor que se respira en el jardín de la casa. "Huele fatal, por eso hay tantas moscas", decía la influencer. Era entonces cuando soltaba el polémico comentario: "¡Joder! ¡O sea, heavy! Huele como Asturias. Huele como a vacas".

Un vídeo que se hacía viral en redes sociales y que llegaba a Adrián Barbón, presidente de Asturias, que contestaba a la joven. "No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega", decía en sus redes sociales.

Esta polémica obligaba a Marta Flich a pedir perdón en directo: "Sabemos que no te ha gustado mucho un comentario de tu paisana Marta, que dijo que Guadalix olía a vaca como su tierra, Asturias. Ella es de allí, sus abuelos", aclaraba la presentadora de 'GH VIP'.

"No creemos que lo haya dicho con mala intención, pero bueno. He de decirte que para nosotros es un orgullo trabajar en plena sierra madrileña. ¡Vivan las vacas, viva Asturies y viva todo!", concluía, disculpándose con los asturianos.

Cabe destacar que Marta Castro es asturiana, pero vive en Madrid desde los 17 años. Actualmente, la concursante es la pareja de Rodri Fuertes, concursante de 'Gran Hermano 17', y guarda muy buena amistad con Laura Matamoros. Pese a no generar grandes contenidos, también fue protagonista en la última gala de 'GH VIP' por enfrentarse a Laura Bozzo, que posteriormente volvió a la casa como salvada.