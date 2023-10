Mediaset tira en Divinity la serie ‘Urban: La vida es nuestra’ y no en Telecinco

Mediaset envía a Divinity 'Urban: La Vida es Nuestra'. En vez de hacer su estreno en Telecinco, la nueva serie producida por Alea Media lo hará este viernes 6 de octubre a las 15:30h en la cadena temática, en el marco de un evento especial. La ficción, no obstante, ya está disponible completa en Prime Video desde este miércoles 3 de octubre.

'Urban: La vida es nuestra' aborda la historia de dos chicas radicalmente distintas, interpretadas por María Pedraza ('La Casa de Papel') y Asia Ortega ('El internado: Las Cumbres,'). Emprenden juntas un viaje rupturista para huir de sus presentes, encontrar su lugar en el mundo y cumplir un sueño compartido: triunfar en el mundo de la música.

Unidas por el destino, Lola (Pedraza) y Yanet (Ortega) se embarcan en un viaje a Málaga. Un viaje que es al mismo tiempo la huida de ambas de un presente complicado y un futuro más que incierto. Allí coincidirán con Patrick (Bernardo Flores), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar.

| Mediaset

Los tres protagonistas se verán inmersos en un triángulo amoroso, traiciones y noches sin fin. El ego, el amor, la rivalidad y las cuentas pendientes marcarán los acontecimientos de esa nueva vida en la que tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para cumplir sus sueños.

'Urban: La vida es nuestra es una historia de corte aspiracional narrada de forma dinámica, vibrante y con un tratamiento realista de los conflictos más actuales. Todo ello acompañado de la música urbana que define a toda una generación.

Así es el primer capítulo de 'Urban: La vida es nuestra'

Desencantada tras acumular numerosos fracasos en su intento por convertirse en una estrella de la música, Yanet coincide una noche con Lola, una joven cansada de su existencia y cuyos padres parecen haber diseñado su propio futuro. Lola termina ocasionando el despido de Yanet de su enésimo trabajo mal pagado como camarera y esta, harta de vivir atrapada en un sueño, decide regresar a Málaga, ciudad que abandonó hace siete años para tratar de convertirse en una estrella de éxito.

| Prime Video

Sin embargo, no viajará sola: Lola, chica tan solitaria como retadora, le debe una y se ofrece a llevar a Yanet, con lo que ambas inician un viaje por carretera donde los conflictos no tardan en aflorar. A su regreso, Yanet se topa con un doble revés: el rencor de su madre, que le cierra las puertas de casa; y el dolor de Patrick, su exnovio, que no ha superado aún que ella desapareciese sin despedirse.

Lola, por su parte, deambula por la ciudad y descubre El Palace: una vieja cárcel abandonada que ahora sirve de punto de encuentro para los jóvenes del barrio de Santa Fe. Allí Patrick es el rey, un auténtico ídolo que arenga a las masas a través de la música urbana. Entre beats, fiesta y broncas, Yanet y Lola se vuelven a encontrar.