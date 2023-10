Movistar Plus+ estrena 'That's My Jam' con Arturo Valls: 'Es puro entretenimiento'

Arturo Valls lo tiene todo listo para el gran estreno de 'That's My Jam' el lunes 2 de octubre en Movistar Plus+. Se trata de un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades y conocimientos musicales y vocales.

Todo el que pasa por 'That's My Jam' tiene que cantar, sepa o no, someterse a karaokes musicales poco convencionales, a pruebas de mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas) o entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas...

“Es un show de pura diversión vamos a ver cantantes que vamos a ver en otros géneros, juegos musicales, preguntas y chorros de agua que va a ser como 'El rosco' de 'Pasapalabra'”, explicaba Arturo Valls en la rueda de prensa del FesTVal de Vitoria. “'That's My Jam' es un formato testado que encaja con lo que buscábamos, con música y nos entra muy bien. Es un show para toda la familia, para celebrarlo y participando los concursantes”, añadía Juan Andrés García Ropero 'Bropi', director de entretenimiento de Movistar Plus+

| TVienes

“Este programa no para, empieza y va a toda mecha. No se pierde ni un segundo. Es puro entretenimiento, tiene momentos de risa y de fascinación viendo a cantantes que habitualmente no tienen tiempo para lucirse en televisión”, explicaba José Miguel Contreras, fundador de Lacoproductora. Además, explicaba que “cuando hablas con los artistas cuesta convencerles, pero en este programa todo el mundo queda bien. Todos los que han venido salieron felices, se lo han pasado muy bien”.

“Se lo llevamos a Movistar Plus+ y desde el primer momento les interesó. Es un programa muy caro y agradecemos mucho el esfuerzo porque sabemos lo que significa hacer una apuesta por este programa. Fue el programa más fácil de vender que he vivido en muchos años”, añadía el productor.

| Movistar Plus+

Los invitados a lo largo de los ocho programas de 'That's My Jam' serán Paco León, Nathy Peluso, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, David Bisbal, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Edu Soto, Asier Etxeandía, Silvia Abril, Ana Guerra, Lorena Castell, Nia, Carlos Areces, Jaime Lorente, Chanel, Ruth Lorenzo, Antonio Orozco, Bustamante, María Pelae, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Abraham Mateo, Fran Perea, Pilar Rubio, Dani Fernández, Edurne, Joaquín Reyes, Antonio Carmona, Lucía Fernanda y Mala Rodríguez.