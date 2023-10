Una amenaza de muerte en el capítulo de 'Pecado Original' del miércoles 4 de octubre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este miércoles 4 de octubre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que 'Pecado Original' también está disponible por adelantado en atresplayer.

En el capítulo de 'Pecado Original' este miércoles 4 de octubre, Yigit amenaza a Sahika con matarla si continúa con sus amenazas. “Déjate de amenazas o te mato”, le asegura.

“Ahora me vas a decir si es verdad que tienes es grabado”, espeta Yiğit en tono amenazante. Şahika le comunica entonces que es cierto, pues nada más se enteró de lo ocurrido se hizo con las grabaciones de seguridad... No obstante, Ender pide a Yigit que se calme, que no entre en las provocaciones de Sahika y que mantenga a Kaya al margen.

Además, Sahika tiene todo planeado para hacerse con el poder del holding. Quiere enfrentar aún más a Halit y Nadir para que dejen de lado sus labores en la empresa y ella conseguir el control.

| Atresmedia

Zehra y Yildiz acudieron a una exposición de arte y allí descubrieron un cuadro en el que se representaba a una mujer muy parecida a Yilmaz. La dupla no tardó en darse cuenta de que alguien ya había adquirido el lienzo y les entró la curiosidad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que el comprador era Nadir. Al día siguiente, Yildiz recibe una llamada del enemigo de Halit en su teléfono personal y le ofrece quedarse el cuadro.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social 'Y ahora Sonsoles' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.