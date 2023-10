'Salvados recuerda la historia del joven que murió en la fábrica en la que trabajaba

‘Salvados’ analiza este domingo 8 de octubre en laSexta la precariedad laboral en España. 2022 fue un año negro en siniestralidad laboral: las muertes en el trabajo registraron el mayor incremento interanual de la serie histórica: un 11% más que en 2021. Fueron 826 muertos, con lo que se puede afirmar que cada día mueren más de 2 trabajadores en su puesto de trabajo en España.

Uno de los que murió en su puesto de trabajo fue Xavi. Con tan solo 19 años, fue engullido por una de las máquinas de la fábrica de CIDAC en la que trabajaba en abril de 2021. ‘Salvados’ viaja a hasta Roda de Berá (Tarragona) para conocer de cerca la historia de Xavi. Allí Gonzo se encontrará con los amigos y la madre del joven para descubrir el retrato de una situación que se repite a menudo.

La falta de oportunidades, que afecta a muchos jóvenes españoles como Xavi, hace que acaben aceptando trabajos en pésimas condiciones. Necesitan llevar un sueldo a casa como sea. Xavi no encontraba trabajo en su pueblo y decidió aprovechar la oportunidad que le ofreció su primo: mudarse a L’Hospitalet (Barcelona) para trabajar con él en una fábrica de lonas y tejidos para la construcción. Solo pensaba en ayudar en casa sin sospechar el riesgo al que se exponía.

| Atresmedia

Gonzo se encuentra con Soufian, Iñaki y Gaizka, amigos de Xavi, frente al ‘kebab’ de Roda de Berà. Fue el primer lugar en el que trabajó Xavi, sin contrato, para llevar un sueldo a casa. Todos empezaron a trabajar muy jóvenes, a los 16 años, siempre en trabajos temporales que no piden cualificación.

Carlos es el primo de Xavi, con quién trabajaba en la fábrica de CIDAC. Él fue quien se encontró con Xavi tras el accidente. Describe la fábrica como “la casa del terror”, por el estado en el que se encontraba. Hacían turnos de doce horas. Le cuenta a Gonzo cómo fue el accidente, y cómo era la máquina que acabó con la vida de su primo: antigua, no había tenido mantenimiento, y no se paró en ningún momento tras engullir a Xavi. Carlos no cree que eso fuese un accidente.

La madre de Xavi solo pide justicia

Rosi, la madre de Xavi, encabeza la lucha que empezó tras el accidente para intentar que se haga justicia con Xavi. “La empresa nunca me llamó ni para contar lo sucedido ni para decir que lo sentían. Ni quisieron hacerse cargo del entierro” afirma ante Gonzo. Rosi asegura que “solo se pusieron en contacto conmigo para ofrecernos dinero para no ir a juicio”.

Gonzo habla con Elías Franco, el abogado de la familia: “Nunca había visto un incumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad a este nivel”. El abogado confía en poder demostrar que la empresa cometió una imprudencia temeraria, con lo que esperan que la sentencia reconozca que hubo un delito de homicidio por imprudencia.

El programa se cierra acompañando a Rosi al frente de toda la familia y amigos de Xavi mientras se dirigen al juzgado para asistir a la primera jornada del primero de los dos juicios que se van a celebrar, uno laboral y otro penal. Todos llevan puesta “la camiseta de los días importantes” en la que se lee lo único que quieren obtener: “Justicia para Xavi”.