Telecinco intentó fichar a este presentador de Antena 3 para sustituir a Lara Álvarez

Lara Álvarez se habría quedado sin trabajo si un presentador de Antena 3 hubiese aceptado la oferta de Telecinco. En plena etapa de cambios en Mediaset, un presentador habitual de Atresmedia ha desvelado que recibió una oferta para presentar uno de los nuevos formatos del grupo. Se trata de 'Me Resbala', que volvió en verano al prime time de Telecinco.

Recordamos que el formato de Shine Iberia regresó a las pantallas tras tres años de ausencia, pero no consiguió funcionar en audiencias. 'Me Resbala' se despidió de los espectadores con un 4,5% de share y 424.000 espectadores en su última entrega.

De este modo, ahora ha sido Arturo Valls quién ha desvelado que Mediaset le hizo una oferta: "Intentaron que lo presentara yo, pero en ese momento no cuadró. No sé si lo hubiera hecho porque ya ha pasado un tiempo y es como volver otra vez a hacer algo de lo que yo ya había pasado página", explicaba el presentador en una entrevista en verTele.

| Atresmedia

Además, Arturo Valls ha añadido que no es la primera vez que le intentan fichar: "Me han llamado unas cuantas veces. Pero no se han dado las circunstancias y tampoco me cierro a nada"

"Igual no están en el mejor momento y ahora están en una tendencia de que todo lo que estrenan no funciona. Y sí, ha habido algún intento para que presente algún programa. Pero tiene que ver más con la cadena que con el formato te ponga", ha concluido.

Cabe destacar que, pese a seguir ligado a Atresmedia, Arturo Valls ya no cuenta con contrato de exclusividad. "Ya no pertenezco a la casa, ya no tengo contrato de cadena, pero tenemos una relación muy buena porque han sido muchísimos años. Tenemos una relación profesional muy cordial. Hay proyectos nuevos y estamos muy bien. Me he independizado un poquito", explicaba en una entrevista exclusiva en TVienes.

| Movistar Plus+

No obstante, recordamos que en unos días se podrá al frente de la cuarta edición de 'Mask Singer', que calienta motores para su rodaje. Además, también presentará 'El 1%', un nuevo concurso del catálogo de Atresmedia que se grabó antes de verano y está pendiente de emisión. En cuanto a Lara Álvarez, acaba de volver a las pantallas como presentadora de 'GH VIP: Última Hora' en el access prime time.