La necesaria oportunidad de Jorge Javier en Telecinco para levantar las audiencias

El regreso de Jorge Javier a Telecinco ha sido más que fugaz. Tras cuatro meses alejado de las pantallas, el catalán reapareció como presentador de 'Cuentos Chinos' en el access prime time. Tenía una misión muy complicada, que no ha conseguido ni rozar: hacer frente a 'El Hormiguero'.

Tras tres semanas en emisión, Telecinco ha cancelado 'Cuentos Chinos'. Una decisión triste pero más que acertada, ya que el formato era quinta opción de su franja, por debajo de 'First Dates' e 'El Intermedio'. De hecho, el martes 26 de septiembre caía a su mínimo con un pobre 5,8% y 776.000 espectadores.

Sin embargo, Telecinco no puede dejar escapar a un rostro con tanto talento y carisma como Jorge Javier Vázquez. Como decía la canción de despedida de 'Sálvame': "borrón y cuenta nueva". Y es que Telecinco tiene una franja perfecta para que la reine Jorge Javier: la sobremesa.

| Mediaset

Desde la llegada de Ana Rosa a las tardes, Telecinco ha mantenido en su sobremesa 'Así es la vida' de Sandra Barneda y César Muñoz. Un formato que llegó únicamente para emitirse en las tardes de verano y que ahora se ha quedado la franja de 15:50h a 17:00h. Una franja en la que los resultados no acompañan, ya que, en las últimas dos semanas, 'Así es la vida' ha mediado un pobre 7,9% de share y 751.000 seguidores.

Tras la cancelación de 'Cuentos Chinos', Telecinco tiene la oportunidad de que Jorge Javier vuelva a sus orígenes. De que Jorge Javier retome la franja que ya levantó en el pasado con 'Aquí hay tomate' y 'Sálvame'. Una franja en la que La Fábrica de la Tele se mueve como pez en el agua tras años de trabajo.

| Mediaset

Ya no pido que vuelva 'Sálvame', aunque no estaría nada mal, pero su espíritu es necesario para poner un poco de luz en ese agujero negro en el que está Telecinco. Un espíritu que no ha sabido encontrar 'Cuentos Chinos', pero que sigue más que vivo. Todos nos acordamos de 'Sálvame' cuando vemos cada mañana las audiencias de Ana Rosa.

Además, La Fábrica de la Tele sigue teniendo en nómina a los ocho colaboradores que han formado parte del reality de Netflix. Aunque sea solo durante una hora, queremos volver a ver a Belén Esteban, Lydia Lozano o Kiko Matamoros comentando los dramas de las Campos, la boda de Kiko Hernández o las mentiras de Karina en 'GH VIP'. Queremos volver a ese tono gamberro que se ha perdido en televisión.

| Mediaset

Y es que la audiencia ha huido de una Telecinco acomplejada que echó a rostros con un talento y carisma único. Ahora solo hay una Telecinco producida por una única productora, con el mismo tono y el mismo estilo de rostros mañana, mediodía y tarde. Una cadena que necesita más Jorge Javier, María Patiño y Belén Esteban y menos Ana Rosa, Joaquín Prat y Ana Terradillos. Una cadena que ha perdido toda su personalidad.

Tras un inicio de temporada desastroso, Telecinco ya solo puede recuperar ese espíritu que tantas alegrías le dio durante 14 años. Porque una Telecinco sin Jorge Javier no podrá salir de ese agujero en el que se ha metido sola.