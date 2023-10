La audiencia apoya a Laura Bozzo en 'GH VIP': se carga a Sol Macaluso

'GH VIP' ya tiene a su segunda expulsada. Tras la salida de Luca Dazzi de la casa de Guadalix de la Sierra, dos nuevas concursantes se han enfrentado a la decisión del público. Han sido Laura Bozzo y Sol Macaluso, tras la salvación minutos antes de Álex Caniggia y durante el debate de Jessica Bueno, Michael y Karina.

"El público decide, pero me voy a ir con decepción, porque por mi estómago y caídas no he podido disfrutar del todo. Pero voy a extrañar al super", decía Laura Bozzo pensando que iba a ser la expulsada. Sin embargo, todo lo contrario, la presentadora conseguía cargarse a Sol Macaluso, que se ha convertido en la segunda expulsada.

| Mediaset

"Quiero darles las gracias al público, les amo con toda mi alma. A partir de ahora van a conocer a Laura Bozzo. Hoy empieza mi juego", sentenciaba la concursante antes de volver a la casa.

"Para mi era muy importante volver. He hecho una relación con Albert que he hecho pocas veces en mi vida, porque somos como una persona. Hemos llorado por la noche y hemos rezado para que yo me quedara. Soy importante para él y él para mí, le quiero con toda el alma y quiero demostrarle que me quedo para cuidarle", añadía. Además, se reía pensando en la cara que pondrían los concursantes al verla volver: "Se va a caer para atrás Marta, ella empezó la guerra y ahora lo va a ver".

| Mediaset

"No estoy decepcionada, estoy feliz. Tenía que durar lo que tenía que durar, decide el público y dios. Laura es show y juega de una manera, pero si el público lo ha decidido es porque tiene que ser", decía Sol para despedirse. "No tengo ni idea de ese porcentaje tan alto, Laura y Álex tienen un carácter explosivo y tal vez la audiencia buscaba eso de mí, más salseo", concluía.

Sin embargo, recordamos que Sol Macaluso tendrá la oportunidad de volver a la casa. Un concursante de la casa podrá pagar 25.000 euros para que la joven vuelva a concursar. La semana pasada, no obstante, Oriana Marzoli rechazó que volviese Luca Dazzi.