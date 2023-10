Belén Ro la lía por lo que le dice a Carmen Alcayde en 'GH VIP': termina llorando

Belén Ro la ha liado con su entrada en la casa de 'GH VIP'. Este domingo 8 de octubre, durante la emisión del debate, Rodríguez y Anabel Pantoja entraban en una casa con una misión muy específica, que ambas se han saltado. Las invitadas a la casa tan solo tenían que esconder un cheque de 100 euros para que lo encontrase uno de los concursantes, pero no dudaban en hablar con los famosos.

De hecho, Belén Ro ha causado polémica por sus palabras a Carmen Alcayde: "¿Te acuerdas de lo que te dije cuando nos despedimos?", le preguntaba. "Que me iba a cagar", respondía la concursante. "Pues en eso estamos", concluía Belén Rodríguez, haciéndole una peineta.

Minutos después, Carmen Alcayde reprimía sus lágrimas ante lo sucedido: La verdad es que no me ha parecido bien que Belén me dijera: ¿te acuerdas lo que te dije antes de entrar?. Coincidimos aquí en la alfombra roja el primer día y me dijo: voy a ir a por ti choni. Bueno que nos llamamos choni antiguamente. "¿Te acuerdas lo que te dije antes de entrar? Pues estoy en ello" y me hace así, luego le he dicho "éramos amigas"".

"Yo no he tenido nada con ella salvo en ‘Sálvame’ hubo un tema que ella lo pasó muy mal, yo colaboraba y no sé, tampoco es que opinara nada raro. Yo no he hecho anda contra Belén, la admiro como profesional", añadía Alcayde.

| Mediaset

Además, le ha afeado su actitud: "Me parece que entrar aquí que no tengo ninguna información del exterior hacerme así y a decirme "estoy en ello y recuerda por qué no somos amigas" no lo veo nada bien. Tengo ganas de llorar y ya está, pero bueno, no voy a llorar aquí ahora".

Por su parte, Belén Ro ha aclarado lo sucedido en sus redes sociales: "Por aclarar: Mi frase exacta fue: "Pues estoy en ello". Lo demás lo dice Carmen". Por lo tanto, deja claro que no quiso referirse a las palabras de Alcayde y que todo ha sido un malentendido de la concursante.