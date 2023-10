'GH VIP' deja sin réplica a Oriana con la verdad sobre su abandono: hubo exigencias

El abandono de Oriana Marzoli en 'GH VIP' sigue dando mucho que hablar. Desde el primer momento, la joven ha desmentido que ella abandonase voluntariamente la casa y ha acusado al reality de manipulación. Tras un primer vídeo en el que se mostraba su actitud en el confesionario, ahora 'GH VIP' ha emitido la secuencia completa.

"El protocolo de abandono es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde sí a la pregunta: ¿te quieres ir del concurso?. El viernes, Oriana activó el protocolo, como habéis visto, y todo se puso en marcha", explicaba Lara Álvarez.

"Tal y como le pide al súper, sale del confesionario a una sala anexa que tiene 'Gran Hermano' habilitada para este tipo de situaciones. Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de existencia. Se la escucha y mientras se trasladan sus existencias a la cadena de mando, dejamos que Oriana regrese a la casa, donde sus compañeros se encuentran ensayando la prueba semanal", añadía la presentadora.

| Mediaset

No obstante, el programa no aceptó sus requisitos: "Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana, se deniegan por ser incompatibles con 'GH'. Una vez que ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse sin vuelta atrás. En ese momento, Oriana vuelve a entrar a la casa para hacer sus maletas porque considera que nadie puede tocar sus pertenencias, pero sin contacto con ninguno de sus compañeros".

"Esta es la secuencia de los hechos, la fotografía completa de su abandono. También queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada", concluía Lara Álvarez.

Además, también explicaba que los famosos están completamente vigilados médicamente, tras las insinuaciones de Oriana. "Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado", decía la presentadora.

Con esta explicación, 'GH VIP' ha querido zanjar todos los rumores sobre el abandono de Oriana Marzoli. Unas imágenes que no dejan lugar a duda sobre que fue ella quién tomó la decisión. Sin embargo, habrá que esperar para saber si Oriana vuelve a responder al programa.