'GH VIP' desmonta a Oriana y desvela el motivo de su abandono: 'Nunca hubo acuerdo'

'GH VIP' muestra toda la verdad sobre el abandono de Oriana Marzoli. El pasado viernes 29 de septiembre, Telecinco anunciaba que la joven había abandonado por sorpresa la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, Oriana Marzoli estallaba contra 'GH VIP', anunciando medidas legales por mentir sobre su abandono.

"Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP’. Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinente", escribía en sus redes sociales.

Sin embargo, Ion Aramendi arrancaba el debate contra Oriana Marzoli: "Os vamos a contar única la verdad y os vamos a mostrar todas las imágenes sobre su salida". Además, desmentía las informaciones que apuntaban a que iba a entrar su novio: "La relación contractual era solo con Oriana. Ella quería que entrase su novio, pero nunca hubo un acuerdo para que eso ocurriera".

| Mediaset

La salvación de Álex Caniggia y la expulsión de Luca Dazi provocaba que Oriana se hundiese. Sin embargo, unos gritos de fuera de la casa a favor de Caniggia volvían loca a la joven. De este modo, 'GH VIP' mostraba el vídeo completo y sin cortes de su paso por el confesionario.

"Esta va a ser la última vez que vaya a decir esto: si me vuelve a llamar ridícula delante de la presentadora y no se dice nada yo me voy a poner heavy. O se le pone celo en la boca y yo me pongo a su nivel. Quiero que se tomen medidas contra esa persona, porque a mí injusticias no", decía de muy malas formas en el confesionario de 'GH VIP'.

"Estoy cabreadísima, porque a mí a si me ponéis unas normas se las ponéis al resto y no hay nadie que se las salte. Dime que tengo vía libre. Si es ponéis aquí a permitir todo, pero a mí no se me permite, yo me largo", añadía la joven.

Además, Oriana pedía hablar con su representante: "No me importa una mierda, yo me largo. Quiero que me abráis la puerta ahora mismo y largarle. No aguanto más y quiero hablar con mi representante porque no aguanto más".

Finalmente, pedía a la organización salir de la casa: "Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo porque voy a ponerme a gritar como una puta loca. Todas las mierdas que se le permiten... A otra, a mí no. Ábreme esta mierda que me quiero ir. No aguanto más".

| Mediaset

"La puerta de producción da a la calle, nadie echa a Oriana, ella es la que decide que quiere salir. Otra es que se arrepienta una vez fuera. No vamos a hablar de las malas formas con las que habla al equipo, pero las imágenes no mienten y las decisiones son decisiones", explicaba Ion Aramendi.

"Este formato, este programa, es más grande que todos los concursantes que han pasado por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de haber pasado por él. Este programa solo os pertenece a vosotros. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós", concluía el presentador.