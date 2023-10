Karina abandona voluntariamente 'GH VIP' ante los rumores de pacto previo

Karina abandona por sorpresa de 'GH VIP' en pleno revuelo en redes sociales, que no se creen la salida de la cantante. Tras poco más de tres semanas encerrada en la casa de Guadalix de la Sierra, Karina ha desvelado que no puede más y que quiere volver a casa. Una petición que 'GH VIP' ha aceptado sin rechistar, incluso ha animado a la cantante a abandonar.

"Me cuesta mucho trabajo tirar la toalla, yo quiero morir en la batalla antes de morirme", decía Karina en el confesionario. "Os juro por lo más sagrado que me encuentro muy mal, yo me quiero ir, no puedo más. Os lo juro de todo corazón que no puedo más, me quiero ir", estallaba la cantante a llorar antes sus compañeros durante una fiesta.

"Mi cabeza me va a explotar porque descanso muy poquito, no puedo más, estoy muy agobiada. Me encuentro mal y me quiero ir", añadía afectada Karina. "Me siento muy apagada, no tengo queja, solo que no tengo fuerza", concluía.

De este modo, ya en directo, Karina desvelaba cómo se encontraba: "Es un encuentro de un estado de ánimo y físico muy extraño. Estoy muy a gusto, pero noto que me faltan fuerzas a veces y 'GH VIP' es para personas fuertes. Quizás he venido un poco tarde, pero por lo demás estoy bien, solo que echo mucho de menos a mis hijas y nietos".

No obstante, Ion Aramendi animaba a 'GH VIP' a abandonar a Karina: "Para nosotros ya has cumplido porque has hecho un gran esfuerzo por estar ahí, en las pruebas y convivir. Has sido un ejemplo para muchas personas mayores a los que les has alegrado el día, les ha gustado verte en las galas... Lo has importante, nosotros queremos que estés bien, por eso te pregunto: ¿Quieres terminar el programa y encontrarte con tu familia y tu hija? A nosotros nos va a parecer estupendo".

"Es una decisión difícil, pero realmente noto que si me quedo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Lo único que deseo es que vosotros estéis bien, contentos de mi pequeña participación. Me voy con dolor porque dejo a unos compañeros y programa maravilloso, pero necesito ir a casa", concluía Karina, confirmando su abandono.

Tras lo ocurrido en directo, muchos espectadores han acusado a 'GH VIP' de haber pactado la salida de Karina desde el principio. En las últimas horas, ha salido a la luz que la cantante tiene un musical cerrado para realizarlo el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, su defensor y expareja, desmentía que eso fuese a suceder. "Tenía un proyecto de hacer un musical, quiere contarles su vida al público en el teatro, pero no hay fecha para ese proyecto", explicaba.