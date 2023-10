Karina hace saltar todas las alarmas por sus palabras en 'GH VIP': 'Ya no puedo más'

Karina tiene algo importante que comunicar en 'GH VIP: El debate'. La cantante podría tener las horas contadas en el reality tras asegurar que no aguanta más encerrada. Tras en abandono de Oriana Marzoli, 'GH VIP' perdería a otro de sus concursantes estrella si se confirman toda las sospechas.

Ha sido 'Socialité' quién lo avanzaba en exclusiva: Karina tiene algo importante que comunicar y lo hará durante el debate de 'GH VIP' con Ion Aramendi al frente. La cantante ha acudido en las últimas horas al confesionario para comunicarle al súper "que ya no puede más y que se siente débil". Tal y como ha mostrado el programa de Telecinco, Karina no se encuentra bien y asegura que le faltan fuerzas: "Me encuentro muy mal, soy muy débil y ni puedo más".

Pese a todo, sus compañeros han intentado darle ánimos asegurándole que para nada es débil. Sin embargo lo cierto es que la artista no atraviesa por el mejor momento de su concurso.

Recordamos que, hace unas semanas, Karina sorprendía a la audiencia mostrando una doble cara en 'GH VIP' y desvelando que se quería ir. "Yo me quiero ir, me quiero ir la semana que viene, salga o no expulsada, yo me voy a ir", decía contundente. Estas declaraciones sorprendían a todos los espectadores porque aseguraba que quería seguir en el concurso y demostrar que las personas mayores pueden hacer vida normal fuera de casa.

El resto de contenidos del debate de 'GH VIP'

Más allá del posible abandono de Karina, a lo largo del debate presentado por Ion Aramendi, Anabel Pantoja y Belén Rodríguez entrarán a la casa de Guadalix de la Sierra. Llevarán a cabo una importante misión que afectará directamente a los concursantes.

Además, Gustavo será el siguiente concursante en afrontar la dinámica de la ‘curva de la vida’. Entre otros episodios de su trayectoria abordará su relación con María Teresa Campos ante la mirada atenta desde el plató de la nieta de la presentadora, Alejandra Rubio. Por lo tanto, la hija de Terelu Campos se estrena como colaboradora de los debates de 'GH VIP'.

Por otro lado, uno de los nominados -Albert, Gustavo, Laura y Pilar-, el que menos votos haya acumulado, protagonizará una original salvación de cara a la expulsión del próximo jueves. Recordamos que Gustavo tuvo la posibilidad de realizar un intercambio, pero decidió dejar la lista tal y como estaba.

Finalmente, se activará en directo la máquina de los deseos. Llevará a los participantes a afrontar un nuevo dilema en torno a si están dispuestos a pagar por lo que la máquina les ofrece. Entre su oferta estará incluida cierta información del exterior.