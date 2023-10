Karina, más seria que nunca, muestra su verdadera cara en 'GH VIP'

Karina sigue siendo una de las grandes protagonistas de la presente edición de 'GH VIP' en Telecinco. Una conversación de los nominados (Sol, Laura y Álex) cuando pensaban que no estaban siendo grabados provocó un revuelo entre sus compañeros por las confesiones que escucharon. Es por ello que, durante la gala, Marta Flich pedía a Karina su opinión sobre los recientes conflictos en la casa.

En ese sentido, Karina no ha querido posicionarse, pero acababa estallando y defendiendo que ella está "trabajando" en el concurso. Más seria que nunca la cantante decía que "es muy complicado convivir en una casa encerrados y con las moscas, que nos sacan de quicio".

"No lo digo en broma, te lo digo en serio. Es complicado. No nos conocemos nada más de hace 21 días, a excepción de yo con Carmen. Yo no tengo por qué desconfiar de nadie, ahora bien, siempre dentro de un orden. No tengo que confiar ni desconfiar de nadie.", expresaba.

| Mediaset

Karina aseguraba que no ha entrado en el concurso "a confiar o desconfiar" sino "a concursar y a hacer un trabajo". A continuación, la cantante se ponía en el centro del salón para enseñarle a Marta Flich lo hinchados que tenía los tobillos. "Yo con estos tobillos estoy haciendo todo lo que puedo, con mis 76 años, por mi nieta Ana", sentenciaba.

Recordamos que Karina contó en su 'Curva de la vida' que su nieta tiene problemas de salud. Por lo tanto, es uno de sus motivos para concursar era para poder ayudar a su hija a conseguir mejores médicos.

| Mediaset

Una vez más, Karina ha sacado un poco su cara B, que los espectadores han podido ver en el 24 horas. Sin embargo, no ha terminado de estallar en la gala como lo hace durante el resto del día, ya que ha señalado en más de una ocasión a algún compañero. De hecho, los fans de 'GH VIP' la han señalado por traicionar a Laura Bozzo y Álex Caniggia, a los que ha nominado en varias ocasiones mientras mantiene buena relación con ellos.