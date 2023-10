Marta Flich se ve obligada a sancionar a los concursantes por un motivo de peso

'GH VIP' sanciona a los concursantes por saltarse sin miramientos las normas establecidas por la organización. Tan solo han pasado tres semanas desde la gala de estreno del reality y los famosos siguen sin tener claras las reglas marcadas. Tanto Albert Infante como Sol Macaluso ignoraron las indicaciones de 'GH VIP' sobre mantener en secreto la mecánica del formato.

De este modo, Marta Flich sorprendía a todos los concursantes durante la cuarta gala, anunciando que el premio final había bajado 1.000 euros. Recordamos que una de las mecánicas de la edición es que los famosos pueden obtener ventajas a cambio de perder dinero del premio del ganador.

"'GH VIP' es un juego y hay reglas que siempre hay que cumplir. Si se pide secreto absoluto es secreto absoluto", explicaba Marta Flich, antes de mostrar el polémico vídeo. Albert Infante explicaba a Carmen Alcayde la mecánica de las nominaciones de la semana anterior, cuando tuvo la oportunidad de salvar a un concursante.

Sin embargo, no era el único que se iba de la lengua. Sol Macaluso desvelaba que ella no había tocado el dinero del premio final en el juego que realizaron los nominados durante el debate. Fueron Álex Caniggia y Laura Bozzo los que hablaron unos minutos con sus familiares mientras bajaba el premio.

"Ahí ha quedado al descubierto una cosa que era secreta. Los secretos lo son en toda su extensión, no podéis escoger vosotros la parte que es importante o no es, no podéis decir nada y tampoco se puede insinuar nada. Somos 'Gran Hermano' y lo vemos todo", añadía Marta, antes de recriminar a Sol su actitud.

Por lo tanto, el premio de 'GH VIP' ya está en 144.300 euros. Durante estas semanas, el premio ha disminuido 5.700 euros por los juegos que han realizado los famosos a lo largo de estas semanas.