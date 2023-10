Oriana no se calla y desvela lo que pasó detrás de las cámaras de 'GH VIP'

Oriana Marzoli no va a dejar que 'GH VIP' la deje como una mentirosa tras su abandono voluntario de la casa. El pasado viernes 29 de septiembre, Telecinco anunciaba que la joven había decidido finalizar su participación en 'GH VIP'. En ese momento, Oriana Marzoli estallaba contra el reality, asegurando que ella no había decidido abandonar.

No obstante, durante el debate, Ion Aramendi se mostraba contundente contra la concursante: "La puerta de producción da a la calle, nadie echa a Oriana, ella es la que decide que quiere salir. Otra es que se arrepienta una vez fuera". De hecho, el programa mostraba unas imágenes donde claramente Oriana Marzoli pedía que la sacasen de la casa de Guadalix de la Sierra.

De este modo, Oriana ha desmontado en sus redes sociales a 'GH VIP': "Después de ese momento en el confesionario, salgo a hablar con ellos por la puerta de producción. Me dan una pastilla que se pone debajo de la lengua porque estaba nerviosa según ellos. Después de la conversación vuelvo a ponerme mi querido micrófono y vuelvo a entrar en la casa a ensayar el baile", explicaba.

"Hay imágenes, está la hora que lo demuestra y el audio mientras ensayo. Y le digo a Gustavo y a Marta que la pastilla que me han dado me tiene mareada…", añade. "Ups, qué detalle que tenga tanta memoria, que existan las imágenes y que se pueda contrastar todo", concluye.

Además, también ha aprovechado para lanzar un mensaje a los trabajadores de 'GH VIP': "Cinco meses en Italia me ha ido genial. He llegado a la final, he quedado segunda, los trabajadores, producción, ejecutivos y presentador me felicitaron por el concurso tan maravilloso que hice. Tengo un público italiano que me adora… ¡Diferencias!

"Es mentira que cuando yo salgo de ese confesionario voy a la calle, que es mentira, no es una calle. Es literalmente los pasillos de alrededor del programa donde hablamos con la psicóloga, la gente de producción…", se mostraba contundente.

Además, también ha insinuado que el programa les medicaba sin necesidad: "Me dan una pastillita que me la meten debajo de la lengua y yo luego vuelvo al programa. Me abren la puerta del confesionario, entro a la casa, sigo ensayando y, tanto es así, que le comento a Marta mientras estoy bailando que estoy un poco mareada porque la pastilla que me han dado para la ansiedad me tenía así".

"¿Vosotros me habéis visto con ansiedad? No, estaba cabreada simplemente, pero bueno. Así que vamos a tener que demostrar los horarios y las cosas porque estamos mintiendo. ¡Vamos a contar las cosas como son!", concluía en sus redes sociales Oriana.